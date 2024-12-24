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Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Malatya -Elazığ kara yolunda meydana gelen trafik kazası nda, otomobilin çarptığı hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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