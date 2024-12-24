Malatya-Elazığ kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazanın detayları
Kaza, Turgut Temelli Caddesi üzerindeki alt geçitte saat 13.45 sıralarında gerçekleşti. Elazığ yönüne seyreden 06 BRR 537 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 44 ABB 485 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç savrularak yan yattı.
Yaralılar ve müdahale
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.