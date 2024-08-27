Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde bina tadilatı yüzünden komşular arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi bıçakla, 2 kişi ise darp sonucu yaralanırken, güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, bina tadilatı nedeniyle çıkan anlaşmazlık, trajik bir olaya dönüştü. Gedik Mahallesi'nde komşular arasında başlayan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Z.A., İ.A. ve R.A. isimli şahıslar bıçaklanarak yaralandı. M.S. ve E.S. ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavganın yaşandığı mahallede hızlı bir çalışma başlattı. Şüpheli E.S., olayda kullanılan bıçak ve bir av tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis, kavga sırasında taraflardan birinin av tüfeği kullanmaya çalıştığını tespit etti.

Kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan Z.A.'nın hayati tehlikesi bulunuyor. Diğer yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın ardından polis, hastanelerde de güvenlik önlemlerini artırdı.

Malatya Yeşilyurt'taki bu üzücü olay, bölge halkını tedirgin etti. Polis, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, komşular arasında daha önce de benzer anlaşmazlıkların yaşandığı iddia ediliyor. Güvenlik güçleri, olayın tüm detaylarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.