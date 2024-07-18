Bu yıl 26’ıncısı yapılacak olan Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında Dağ Bisikleti Yarış programı gerçekleştirildi. Yarışma Orduzu(Pınarbaşı) Turgut Özal Tabiat Parkı mevkiinde yapıldı.MALATYA (İGFA) - Pınarbaşı’nda gerçekleştirilen Dağ Bisikleti Yarışması’nda 5 farklı kategorilerde dereceye giren yarışmacılara ödülleri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nurhan Demir, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Bisiklet Federasyonu Malatya İl Temsilcisi İbrahim Asiltürk ve İnönü Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik tarafından verildi.

19-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 26. Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali programları kapsamında düzenlenen Dağ Bisikleti Yarışması, ‘‘Malatya Kayısı Festivali Dağ Bisikleti Yarışı’’adı altında gerçekleştirilerek, Battalgazi ilçesinde bulunan Orduzu (Pınarbaşı) Turgut Özal Tabiat Parkı mevkiinde yapıldı.

Yarışma 5 ayrı kategoride oluşturuldu. Dağ Bisikleti Yarışması, toplam20 kilometrelik bisiklet sürüşünün ardından sona erdi. Dağ Bisikleti Yarışmasında kategorilerine göre dereceye girenler ise şöyle;

YILDIZ ERKEKLER (TEK KATEGORİ U-17): Birinci Muhammed Nedim Taşkın, ikinci Veysel Duran, Üçüncü Muhammed Arda Yolal.

ELİT ERKEK (19-34 YAŞ): Birinci Süleyman Sefa Temel, ikinci Serdar Kara, üçüncü AbdurrahimÖnal.

YILDIZ BAYANLAR (TEK KATEGORİ U-17): Birinci Merve Bayındır.

MASTER ERKEK (TEK KATEGORİ 35+): Birinci Gökhan Uzuntaş, ikinci Turgay Germen, Üçüncü Mehmet Can Balcı.

GENÇ ERKEK (17-18 YAŞ): Birinci İbrahim Ölkeli, ikinci Muhammed Kadir Zelyurt, üçüncü Emircan Erkan.