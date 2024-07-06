Malatya’nın en büyük konteyner kentlerinden biri olan Samanköy mahallesindeki Konteyner Kent, milli maç heyecanına ev sahipliği yapacak. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatıyla düzenlenen özel organizasyonda, depremzede aileler A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı maçı birlikte izleyecekler.

Özel etkinlik düzenlenecek

Bugün saat 22:00'de Almanya'nın Berlin kentindeki Olimpiyat Stadyumu'nda başlayacak olan çeyrek final maçı için Samanköy Konteyner Kentte özel bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlik kapsamında vatandaşlara bayrak dağıtımı yapılacak ve çay ikramında bulunulacak. Ay-yıldızlı bayraklarla süslenecek olan konteyner kentte milli maçın heyecanı yaşanacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, milli maçın heyecanını depremzede ailelerle birlikte yaşayacaklarını belirterek, "A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonasında elde ettiği başarılar hepimizin göğsünü kabartmaya devam etmektedir. Bugün saat 22:00’de Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçı öncesinde millet olarak tek yürek olduk. A Milli Futbol Takımımızın Hollanda önünde alacağı güzel bir sonuçla adını yarı finale yazdıracağına sonuna kadar inanıyoruz" dedi.

"Bizim çocuklarımıza güvenimiz tam"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yaptığı açıklamada, "Bizim çocuklarımıza güvenimiz ve inancımız tamdır, onlar her zaman olduğu gibi yine milletimizin yüzünü güldürecek tarihi bir zaferin altına imza atacaklardır. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu tarihi maç için Samanköy Konteyner Kentimizde özel bir organizasyon yapacağız. Saat 22:00’de başlayacak olan bu önemli maç için konteyner kentimizde dev ekran kurup, depremzede ailelerimizle birlikte milli maçın heyecanı ve coşkusunu birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Alan tribüne dönüşecek

Başkan Geçit, "Depremzede ailelerimizin rahat bir ortamda milli maç heyecanı yaşaması için her türlü hazırlığı yapıyoruz. Maçın şölen havasında izlenmesi için bayrak dağıtımı yaparak, maç izleme alanını tribüne dönüştüreceğiz. Ailelerimize çay ikramlarında bulunarak, birlik ve beraberlik içerisinde milli maçımızı birlikte izleyeceğiz. Hollanda maçına artık az bir zaman kala, Malatya’dan, Yeşilyurt’tan A Milli Futbol Takımımıza yürekten başarı dileklerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.