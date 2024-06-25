Malatya Emniyeti'nin düzenlediği operasyonla, uyuşturucu tacirlerine büyük darbe indirildi. Operasyonda 44 kilogram skunk ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren fiziki takip sonucunda şehir merkezinde zehir tacirlerine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Durdurulan iki araçta yapılan aramalarda, 72 parça halinde toplam 44 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda E.A., F.B. ve M.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.