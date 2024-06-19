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112 Acil Sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kaya G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza da sürücü ve yanında bulunan eşi İ.G. (59) yaralandı.

Kaya G'nin (60) kullandığı 44 AEE 575 plakalı traktör, Irmaklı Mahallesi'nde kontrolden çıktıktan sonra kısmen yıkık bir evin duvarına çarparak devrildi.

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