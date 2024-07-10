Bunlar da ilginizi çekebilir

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.D. ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 3 kulaklık, kulaklıklara ait pil ve 3 uzaktan bağlantı sağlayan akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Y.D'nin ayakkabısının tabanına yerleştirdiği düzenek ve mikro kulaklıkla sınav salonu dışındaki N.A. ile bağlantı kuracağını belirleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.D'nin kopya düzeneğiyle Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları'na gireceğini tespit etti.

MALATYA (AA) - Malatya'da ehliyet sınavında usulsüzlük yaptıkları belirlenen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı .

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.