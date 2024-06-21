Malatya’nın Doğanşehir ve Darende ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kazalarla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Doğanşehir'de ölümcül kaza

Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi Karadere mezrasında sabah saat 06.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. M.S. (54) idaresindeki 02 FR 414 plakalı hafif ticari araç, Doğanşehir istikametine doğru ilerlerken sürücünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 25 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı. Kazada Zeynep Sakar (52) hayatını kaybederken, araç sürücüsü M.S. ve Ö.S. (22) yaralandı.

Darende'de takla atan otomobil

08.30 sıralarında Darende ilçesi Yukarıulupınar Mahallesi D-300 Karayolu üzerinde bir başka kaza daha yaşandı. Darende yönünden gelen O.C. (34) yönetimindeki 44 AEA 718 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada Berivan Polat (31) hayatını kaybederken, sürücü O.C. ile birlikte S.Ü. (31) ve Y.A.Ü. (2) yaralandı.

Her iki kazada yaralananlar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Zeynep Sakar ve Berivan Polat’ın cenazeleri ise adli tıp kurumuna gönderildi.

Kazalarla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Yetkililer, kazaların nedenlerini ve sorumluluklarını belirlemek için detaylı çalışmalar yürütüyor.