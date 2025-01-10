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Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğanşehir ilçemizde servis aracının tek taraflı kaza yapması sonucunda bir işçi kardeşimiz ağır yaralanmış, diğer 16 yaralımız sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kazada biri ağır 17 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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