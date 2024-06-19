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S.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı S.K, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

S.K. eve dönmeyince durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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