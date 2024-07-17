Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Dünden Bugüne Kayısı Festivali’ Fotoğraf Sergisi Malatya Park AVM Fuaye alanında açıldı.MALATYA (İGFA) - Bu yıl 26’ncısı düzenlenen ve 12 Temmuz Cuma günü 'En İyi Kayısı Yarışması' ile birlikte birçok etkinlikle başlayan Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında Tarihçi-Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya’nın çalışmalarıyla düzenlenen ‘Dünden Bugüne Kayısı Festivali’ Fotoğraf Sergisi’nin açılışı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nusret Mum’un katılımıyla yapıldı.

Toplamda 35 fotoğrafın bulunduğu sergi, vatandaşların beğenisine sunuldu. İlki 1973’te düzenlenen Malatya Kayısı Festivali’nin, 26’ıncısına kadar olan Kayısı Festivallerini müşahede etmek isteyen vatandaşlarımız için sergi festival boyunca devam edecek.

Tarihçi-Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya, “Hazırladığımız sergimizde Kayısı Festivali’nin başlangıcından biraz daha ileriye gittik. Malatya’da Kayısı Festivali’nin nüvesini oluşturan Ankara ve İstanbul’da öğrenimlerini sürdüren üniversite öğrencilerinin yaptığı ‘Kayısı Geceleri’ var. Bu geceler 1946 yılında başlıyor. Biz Kayısı Geceleri’nden Kayısı Festivallerine geçişi gazete haberleri, fotoğraflar, afişler ve broşürlerle anlatmaya çalıştık. Kayısı Festivalinin içinde bulunduğumuz zor günlerde bize nefes aldırma dileğiyle hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

‘Dünden Bugüne Kayısı Festivali’ Fotoğraf Sergisi’nin Kayısı Festivalinin tarihine ışık tutacağını belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nusret Mum, “Malatya’nın Kayısı Festivali’nin tarihine ışık tutacak, bizleri geçmişe götürecek sergiden dolayı Nezir Bey’e teşekkür ediyorum. Sergimiz Malatya’mıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.