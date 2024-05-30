MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan Mollakasım Konteyner Kenti'nin elektrik sorunlarını meslek lisesi öğrencileri gideriyor.



Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığının "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında depremzedelerin yaşadığı konteynerlerin elektrik arızalarını gidermek için çalışma başlattı.

Okulun Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı'nda eğitim alan öğrenciler, 120 konteynerden oluşan Mollakasım Konteyner Kenti'nin elektrik işlerini üstlendi.

Öğrenciler, her hafta konteyner kente giderek yaşanan elektrik sorunlarına çözüm buluyor.

Okul müdürü Fikret Güler, AA muhabirine, meslek liselerinin önemli eğitim kurumları olduğunu, salgın ve deprem döneminde maske, dezenfektan ve ekmek üreterek birçok faaliyette bulunduğunu anlattı.

Meslek liselerinin üretime yönelik hizmet sunmasının bu okulların önemini bir kat daha artırdığına işaret eden Güler, kendilerinin de "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında depremzedelerin yaşadığı konteynerlerin elektrik tesisatının bakımını yaptığını dile getirdi.

- Periyodik olarak bakım yapılıyor

Güler, 4 öğretmen ve 10 öğrenciyle her hafta konteyner kente giderek yaşanan elektrik sorunlarına çözüm bulduklarını ifade etti.

Elektrik-elektronik öğretmeni Yakup Canpolat da sosyal sorumluluk projesi kapsamında periyodik olarak öğrencilerle konteynerlerdeki elektrik arızalarını giderdiklerini belirterek, "Öğrencilere hem mesleki deneyim kazandırıyor hem de yardımlaşma duygularını pekiştiriyoruz." dedi.

Elektrik elektronik teknoloji alanı 11. sınıf öğrencisi Mustafa Karakaş da "Proje, bizler için çok faydalı oldu. Sigorta değişimi yapıyoruz, kablo arızalarını gideriyoruz. Daha çok sigorta ve kaçak akım rölelerini değiştiriyoruz. Mesleki tecrübem arttı, yardımlaşma duygum gelişti." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Muharrem Demir de "Elektrik arızaları dışında tesisatları kontrol ediyoruz, topraklama ve kaçak akım röleleri var mı diye bakıyoruz. Hocalarımızla birlikte yapıyoruz, mesleği öğreniyoruz." diye konuştu.