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Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman gönüllüleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA araçlarıyla yangına müdahale edildi.

Beydağı eteklerindeki Yamaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan yangın da yaklaşık 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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