Malatya'nın Pütürge ilçesindeki Esenlik ve Alihan mahallelerinde dün gece örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çam ve meşe ağaçlarının bulunduğu alana hızla yayılan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yetkililer, yangında 400 dönüm alanın zarar gördüğünü belirtti. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangın, çevrede büyük paniğe neden oldu.