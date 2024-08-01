Malatya'da yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem, şehirde kısa süreli panik yarattı. AFAD ve ilgili kurumlar anında sahaya inerek taramalara başladı, olumsuz bir durum tespit edilmedi.

Depremin detayları ve ilk açıklamalar

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 05.52'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, yerel halkta kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin 10.83 kilometre derinlikte gerçekleştiği AFAD'ın internet sitesinde bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz," ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinin artçı sarsıntıları

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler, bölgedeki şehirlerde büyük yıkıma yol açmış, binlerce bina enkaza dönmüş ve 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Malatya da bu felaketten derinden etkilenen iller arasında yer alıyordu.

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sıklaşan depremler, halk arasında tedirginliği artırıyor. Uzmanlar, bu depremlerin artçı sarsıntılar olabileceğini belirtiyor ve vatandaşların dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.

İç İşleri Bakanı uyardı

AFAD, deprem sonrasında hızla hareket ederek saha taramalarına başladı. Vatandaşlar ise deprem çantalarını hazır bulundurmaları ve acil durum planlarını gözden geçirmeleri konusunda uyarıldı.

Yerlikaya, açıklamasında "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" diyerek, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini vurguladı.