Akşam saatlerinde gerçekleşen kazada, 07 BLU 773 plakalı motosiklet ile E.D. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Serdar Aslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.D. ve yanında bulunan B.A., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Serdar Aslan’ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.