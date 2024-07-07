Malatya'da Aile Katliamı Yaşandı

Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Güveçli Mahallesi'nde, 61 yaşındaki İsmet Budak, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde dehşet saçtı. Tüfekle eşi Songül Budak (64), kızı Cansu Aslan (33) ve 5 yaşındaki torunu Bulem Aslan'ı öldüren Budak, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Evde korkunç manzara

Silah seslerini duyan komşuların durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine hızla intikal eden ekipler, evde korkunç manzara ile karşılaştı. Yapılan incelemeler sonucunda Songül Budak, Cansu Aslan ve Bulem Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İntihar girişiminde bulunan İsmet Budak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Budak'ın durumunun kritik olduğu bildirildi.

Cenazeler otopsi için morgda

Hayatını kaybeden Songül Budak, Cansu Aslan ve Bulem Aslan'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.