Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik 16 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslardan 12'si tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından hedef şahıslar dahil toplam 16 kişiye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar neticesinde, 850 adet sentetik ecza hap, 83,05 gram metamfetamin, 6,20 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 4,72 gram sentetik kannabinoid maddesi, bir ruhsatsız tüfek ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılamanın sonucunda, 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.