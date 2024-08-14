Olay, Bodrum’dan Van’a doğru seyir halinde olan ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen bir yolcu otobüsünün, Doğanlar Mahallesi mevkiinde şarampole devrilmesiyle gerçekleşti. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kazazedelere ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları ambulanslarla Malatya’daki çeşitli hastanelere sevk etti. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin durumu ağırken, toplam 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların tedavisi hastanelerde devam ederken, kazanın nedenine ilişkin araştırmalar ise sürdürülüyor. Ekipler, yolcu otobüsünün devrilme sebebini ve kazanın diğer detaylarını belirlemek için çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.

Kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yolda geçici olarak trafik akışı durduruldu. Yaralıların tedavi süreci ve kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.