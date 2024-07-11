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Kendirli Mahallesi'nde H.E. (34) yönetimindeki 44 EP 306 otomobil, demir bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazada, sürücü ile araçtaki P.S. (20) M.G. (23) R.G. (23) S.G. (46) R.G. (24) ve Y.G. (2) yaralandı.

A.G. (24) idaresindeki 35 AL 1087 plakalı otomobil Kendirli Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir araca çarparak şarampole devrildi.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazası nda 8 kişi yaralandı.

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