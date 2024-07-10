Tek Adımda Çözüm Merkezi (TAÇ) ile yeni nesil belediyecilik anlayışını hayata geçiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, TAÇ’ın lansmanını Malatya Park AVM önünde yaptı.MALATYA (İGFA) - TAÇ lansman programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra, İlçe Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri, vatandaşlar ile belediye personelleri katıldı.

Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Maalesef Malatya’mızın sıkıntıları büyük, bu sıkıntılardan biran önce kurtulmamız gerektiğini her zaman her platformda ifade ediyoruz. Önceliğimiz insanımızın kalıcı konutuna, esnafımızın kalıcı işyerlerine ulaşması içinde gayret ediyoruz. Bir taraftan depremin fiziki enkazlarından kurtulmaya çalışırken bir taraftan da insanımızın hayatını nasıl kolaylaştırırız bunun gayretinde olduk. Hayatımızın biran önce kolaylaşması düşüncesiyle Tek Adımda Çözüm Merkezi (TAÇ) projemizi hayata geçirmeye karar verdik” dedi.

Tek Adımda Çözüm Merkezi hakkında bilgiler aktaran Başkan Er, "TAÇ projesi, vatandaşlarımız şikayetlerini, taleplerini yapmak istediklerini belediyeye iletmekte zorluklarla karşılaşıyordu. Vatandaşın belediyeye ulaşımını kolaylaştırmak için şehrin farklı birçok noktasına vatandaşlarımızın rahatlıkla erişebileceği sorunlarını dile getireceği TAÇ ofisleri kuruyoruz. Vatandaşlarımız isterlerse online olarak, telefonla, WhatsApp ortamında da taleplerini iletebilecekler" dedi.

Tek Adımda Çözüm Merkezi ile alakalı olarak ön hazırlıkları önceden yaptıklarını kaydeden Başkan Er, "Vatandaşlarımız herhangi bir sorunu olduğunda il genelinde belirlediğimiz 36 irtibat noktasına giderek bu sorununu iletebilecek. İlçelerimizdeki MASKİ bürolarımız aynı zamanda TAÇ bürosu olarak hizmet verecek. Şehir merkezinde farklı birçok alanda, Konteyner Kentlerde ofislerimiz ve personellerimiz bulunmakta. Personellerimiz vatandaşlarımızın taleplerini alarak talepleri ilgili birime yönlendirecekler. Ayrıca gelen sorunların giderilmesi için araç filomuz ekip ve ekipmanları ile birlikte hazırlandı. Bu filomuz vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda harekete geçerek sorunu kaynağında çözmüş olacak" diye konuştu.

ER: BÜTÜN HEMŞEHRİLERİMİZİ KAYISI FESTİVALİMİZE DAVET EDİYORUM

Başkan Er, ayrıca Malatya olarak bir yandan fiziki enkazdan kurtulmaya çalışırken, diğer yandan da hayatın normalleşmesi adına Kültür Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Allah’ın izniyle 19-20-21 Temmuz tarihler arasında 26. Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’ni düzenleyeceğiz. Festivalden önce de 12 Temmuz’da Kayışı Yarışması var. Akabinde kayısı ile alakalı Sanat Sokağımızda bir çalıştay yapacağız. İnşallah festivalimiz Malatya’mıza hayırlı olur. Bütün vatandaşlarımızı bütün hemşerilerimizi Kayısı Festivalimize davet ediyoruz. İnşallah hep birlikte bu coşkuyu yaşarız" diyerek vatandaşları festivale davet etti.