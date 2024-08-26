Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü etkinlikleri, Bitlis Ahlat’ta büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinlikte Selçuklu mezarlığını ziyaret etti ve ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile birlikte Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünü kutlama programına katıldı.

Etkinlikte, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer aldı. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sahneye davet edilen kuvvet komutanları, sırasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı sahneye çıkmadı. Komutanların sahneye çıkmaması, dikkatlerden kaçmadı.

Protokolde dikkat çeken görüntüler

Komutanların sahneye çıkmaması, etkinlikte bazı protokol üyeleri arasında ilginç görüntülere neden oldu. Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun etkinlikte protokoldeki diğer isimlerle yan yana görüntülenmesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli ile el ele poz vermesi, medyada geniş yer buldu. Bahçeli ve Yapıcıoğlu'nun ellerini birlikte kaldırdığı anlar, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sahneye davet edilen son isimler

Komutanların ardından sahneye davet edilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, etkinlikte yer aldı. Komutanların neden sahneye çıkmadığı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, olayın detayları ve arka planı merak konusu oldu.