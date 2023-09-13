Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) daveti üzerine YEE ile işbirliği için Ankara'ya gelen Şahbaz, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile gelecekteki işbirliği imkanlarını ele aldı.

Şahbaz, görüşmenin ardından Çukurambar Mahallesi'nde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yakınındaki, 2018'de "Malcolm X" adı verilen caddeyi ziyaret etti ve AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'ya ilk kez geldiğini belirten Şahbaz, "Burada, Amerikan Büyükelçiliğinde, 'Malcolm X Caddesi' adını taşıyan tabelanın önündeyim. Büyük onur ve gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Şahbaz, birkaç yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sohbet ettiğini ve Erdoğan'a, babası Malcolm X'in Türkiye'yi ve tüm insanlığı çok sevdiğini, bir sokağa onun adının verilmesinin harika olacağını söylediğini aktardı.

Babasının isminin, Ankara'da bir caddeye verildiğini görmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Şahbaz, "Cumhurbaşkanı'nın (Erdoğan'ın) bu caddeye babamın adını vermesi, beni gerçekten onurlandırdı ve mutlu etti." dedi.

Bunun "çok güzel ve özel bir olay" olduğuna işaret eden Şahbaz, Türkiye'de ziyaret ettiği yerlerde çok iyi karşılandığını, bunun sebebinin babası Malcolm X olduğunu ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

"Irkçılığın bitmesini istiyorsak tarihin gerçek hikayelerini anlatmalıyız"

Irkçılıkla nasıl mücadele edilmesi gerektiğine ilişkin Şahbaz, "Söylemi kontrol etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Irkçılığın bitmesini istiyorsak, tarihin gerçek hikayelerini anlatmalıyız. İslamofobi'nin bitmesini istiyorsak o zaman bu söylemi kontrol altına alıp İslam'ın gerçek hikayelerini, İslam'ın güzelliğini ve huzurunu anlatmalıyız ki bütün bunlar son bulsun." diye konuştu.

Şahbaz, ırkçılığın yalnızca "arkaya yaslanıp bunun değişmesi için umut ve dua etmekle" sona ermeyeceğini, bunun için harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı.

Malcolm X'e dünya çapında ve Türkiye'de büyük değer atfedilmesine ilişkin Şahbaz, "Malcolm'un güzelliği, İslam'ı paylaşması, insanoğlunun benzersizliğini, Allah'ın birliğini, insanın eşsizliğini paylaşması, kardeşliği benimsemenin öneminden bahsetmesidir. Onun mirasının yaşamaya devam etmesinden çok mutluyum. Bence karanlıkta olanlar her zaman gün ışığına çıkar." ifadesini kullandı.

Babasının öldürüldüğü yer, "trajediden" zafer" yerine dönüştü

Şahbaz, babasının 21 Şubat 1965'te Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda eşinin, çocuklarının, destekçilerinin ve birçok insanın önünde suikasta kurban gittiğini ve şehit olduğunu söyledi.

Malcolm X’in öldürüldüğü Manhattan'daki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nun "Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi"ne dönüştürülmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Şahbaz, şunları kaydetti:

"Annem, ölmeden önce bir zamanlar trajediyi temsil eden bu yeri, dünyanın dört bir yanından birçok kişinin gelip insanlığın zorluklarını ele alması, kültürel ve eğitici programlar sunması, gelecek nesil liderlere etik ve ahlak, karakter temelli girişimler ve programlar konusunda ilham vermesi için bir 'zafer' yerine dönüştürdü."

Şahbaz, Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi'ni herkesin ziyaret etmesini beklediklerini belirterek, burada kültürel ırkçılıkla mücadele etmek için bir araya gelebileceklerini ifade etti.

"Kendimi sizin yansımanız olarak, sizi de benim yansımam olarak görüyorum"

YEE ile işbirliği yapmak istediklerinin altını çizen Şahbaz, buraya gelme nedenlerinden birinin de bu olduğunu söyledi.

Şahbaz, YEE'nin sağladığı kültürü, sanatı ve tarihi sevdiklerini belirterek, "Oradaki çocukların Türk halkının kültürünü öğrenmesi, İslam'ı ve sizlerin sahip olduğu sevgiyi öğrenmesi harika olurdu. Bu birlik o kadar güzel ki. Bu yüzden Malcolm X ve Betty Shabazz Center'da bir araya gelmeyi çok isteriz." diye konuştu.

Türk halkına mesaj gönderen Şahbaz, "Annem, kadınların dünyaya katkılarını, İslam'ın dünyaya katkılarını, Afrika'nın, diasporanın dünyaya katkılarını sevecek şekilde büyümemi sağladı ki, ben de kendimi seveyim. Kendimi seviyorum. Sizi seviyorum. Kendimi sizin yansımanız olarak, sizi de benim yansımam olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.