Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile berabere kalan Göztepe, transferde hız kesmiyor. Fransa'nın iflas eden Bordeaux takımından Kamerunlu sağ bek Malcom Bokele ile 3+1 yıllık anlaşma yapan sarı kırmızılı takım, transferi sosyal medyadan da duyurdu.

Geçen sezon 28 maça çıkan Malcom Bokele, 1 asist kaydetti. 1976 dakika sahada kalan 24 yaşındaki Kamerunlu 4 mücadelede sarı kart gördü. Defansın hem sağında hem de ortasında oynayabilen genç futbolcu, İzmir temsilcisinin savunma hattı için önemli bir takviye oldu.

Göztepe, resmi sitesinde transferi şu şekilde paylaştı:

"2000 doğumlu defans oyuncusu Malcom Bokele ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık.

Son olarak G. Bordeaux forması giyen Malcom, FC Metz B ve FC Villefranche-Beaujolais takımlarının formasını giydi.

Malcom Bokele'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

Sosyal medyada ise Kamerunlu futbolcu için "Göztepe’mize hoş geldin Malcom Bokele" adlı bir video paylaştı.

Göztepe’mize hoş geldin Malcom Bokele💛❤ pic.twitter.com/bxDkqmgeki — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 14, 2024