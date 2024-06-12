Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisi, "Maldivliler Filistin ile Dayanışma İçinde" adlı bağış kampanyasının başkent Male'de Devlet Başkanı Muhammed Muizzu tarafından başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında Greater Male bölgesine 13 bağış kutusu yerleştirildiği belirtildi.

İsraillilerin Maldivler'e girişi yasaklanıyor

Devlet Başkanı Muizzu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halkı "Filistin halkına en büyük yardımı yapmaya" çağırdı. Muizzu, haziran başında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile bağış kampanyası başlatmaya ve bu konuda özel temsilci atamaya karar verdiklerini belirtmişti.

Öte yandan, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından Devlet Başkanlığı Ofisi, İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdiğini açıklamıştı.