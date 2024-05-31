İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın (İSG) işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), IC Holding ile yaptığı stratejik işbirliğinin başarıyla sona erdiğini paylaştı.



ISG'den yapılan açıklamaya göre, MAHB'nin IC Holding ile birlikte 11 Aralık 2023'te başlattığı havalimanı operasyonlarındaki kapsamlı optimizasyon çalışması sona erdi.

IC Holding ile birlikte yürütülen çalışmalar, MAHB'ın operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine uygun olarak İSG'nin yönetim ve operasyonel verimliliğini önemli ölçüde artırdı.

MAHB ile IC Holding arasındaki stratejik işbirliği, hizmette mükemmellik ve sürdürülebilir başarı için İSG'nin operasyonel çerçevesini güçlendirerek büyüme hedefleri için sağlam bir temel oluşturdu.

MAHB, havalimanı işletmeciliği konusundaki mükemmellik yolculuğuna değer katan ve stratejik vizyon hedefleriyle uyumlu olan çalışmaları sürdürmeye devam ederken, optimizasyon çalışmasının haziran sonunda tamamlanması bekleniyor.