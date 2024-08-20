Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) üyeleri, artan iş ve vergi yüklerine karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir protesto düzenledi. "Haklı taleplerimizi haykırıyoruz" pankartı altında toplanan serbest muhasebeci mali müşavirler, "Çalışmayan sistemlerinizden bıktık", "Muhasebe yangın yeri", "Artık nefes alamıyoruz" gibi dövizler taşıyarak, mesleklerinin sürdürülebilir olmaktan çıktığını dile getirdiler.

ASMMMO Başkanı Turgut Bahadır, yaptığı açıklamada, haftalardır süregelen sorunlarına çözüm bulamayan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na seslenerek, "Bıçak kemiğe dayandı. Sorunlarımıza acil çözüm bekliyoruz" dedi. Bahadır, üzerlerindeki angaryaların kabul edilemez olduğunu ve beyanname sistemlerinin yetersizliğinden duydukları memnuniyetsizliği vurguladı. Ayrıca, asgari ücret tarifesinin günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi ve enflasyon düzeltmesinin yıllık olarak yapılması gerektiğini belirtti.

Bakanlığın önüne bir bilgisayar fırlatan muhasebeciler, " Bıçak kemiğe dayandı! Enflasyon muhasebesi kolaysa, gel kendin yap! " sözleriyle Bakan Şimşek'e tepki gösterdi. Protesto, serbest muhasebeci mali müşavirlerin bilgisayarlarını yere atarak tepkilerini daha da yüksek sesle dile getirmeleriyle sona erdi.