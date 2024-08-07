İş yükü artan mali müşavirlerden tepki

Mali müşavirler, geçici vergi dönemlerinde bilanço istenmesi ve enflasyon düzeltmesinin bu dönemlerde yapılması gibi düzenlemelerle artan iş yüklerine isyan ediyor. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO) Başkanı Mehmet Kuzu, "Mali müşavirler biyonik insan değil. Bu yükü kaldırmaları mümkün değil," dedi. Kuzu, bilançoların yıllık yapılması gerektiğini ve yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulmalarını istedi.

Düzenlemeler iş yükünü artırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın getirdiği yeni düzenlemelerle mali müşavirlerin iş yükü her geçen gün artıyor. Özellikle geçici vergi dönemlerinde de enflasyon düzeltmesi yapılmasının istenmesi, mali müşavirlerin tepkisine yol açıyor. Kuzu, bu durumun hem mali müşavirler hem de mükellefler için büyük bir yük olduğunu vurguladı.

"Enflasyon düzeltmesi, ülkemizde ilk defa 2003-2004 yıllarında uygulandı ve yıllık olarak yapıldı. Ancak 2024'te geçici vergi dönemlerinde istenmesiyle iş yükümüz katlanarak arttı. Mali müşavirler bu yükü kaldıracak biyonik insanlar değil," dedi.

Mesleki sorunlar ve talepler

Mali müşavirler, geçici vergi dönemlerinde bilanço çıkarılmamasını ve enflasyon düzeltmesinin yıllık yapılmasını talep ediyor. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Kuzu, "Bu enflasyonu yaratan vatandaş değil, bedelini vatandaş ödememeli. Yetkililerin mali müşavirlerin sesini duyması gerekiyor," dedi.

Mali Müşavir Hüseyin Küçükdemirci ise, "31 Aralık 2023 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde enflasyon düzeltmesi bilançolarını verdik. Şimdi 2024 yılı içinde geçici vergi dönemlerinde yapılması söz konusu. Ancak iş yükümüz çok fazla, çocuklarımızın yüzünü görmeye zamanımız yok," diye konuştu.

Nitelikli personel sorunu

Mali müşavirler, nitelikli personel bulmakta da zorluk yaşıyor. Küçükdemirci, "Personel bulmak ciddi bir sorun. Ücretler düşük, iş stresi yüksek. Nitelikli ve yetişmiş personel bulmakta zorlanıyoruz," dedi. Ayrıca, mali müşavirlerin aldığı ücretlerin, verdikleri hizmetle orantılı olmadığını belirtti.

Yetkililere çağrı

Küçükdemirci, mali müşavirlerin adil bir ücret tarifesi altında çalışmak istediklerini, ancak iş yüklerinin ve dijital altyapıdaki sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı. "Gece bir kanun yayınlanıyor, sabah uygulamaya giriyor. Hem mükellefi hem kendimizi hem personelimizi bu değişikliklere alıştırmak zor," dedi.

Mali müşavirler, yetkililerin seslerini duymasını ve iş yüklerini azaltacak düzenlemeler yapılmasını talep ediyor. Mali müşavirlerin iş yükü altında ezilmemesi için çözüm bekleniyor.