Çalıştay, İzmir Mali Müşavirler Meslekte Birlik Grubu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Açılış konuşmalarını İzmir Meslekte Birlik Grubu Başkanı ve İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı Şerif Yıldız, İstanbul Meslekte Birlik Başkanı ve İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Yüksel Kahveci, Ankara Meslekte Birlik Başkanı Rüştü Biçer ve Bursa Meslekte Birlik Başkanı ve BSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Arslan yaptı.

Konuşmacılar, mali müşavirlik mesleğinin önemine ve günümüzde karşılaşılan sorunlara değindiler. Mesleğin geleceği ve mesleki standartların geliştirilmesi için bir araya gelmenin ve ortak çözümler üretmenin önemini vurguladılar.

Çalıştayda, mali müşavirlerin karşılaştığı yasal ve idari sorunlar, mesleki ücret tarifesi, denetim ve raporlama standartları gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, mesleğin geleceğine yönelik vizyon ve stratejiler de ele alındı.

Alınan kararlar doğrultusunda, mali müşavirlerin haklarının korunması ve mesleki standartların geliştirilmesi için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Çalıştayda Platform Başkanlığına Ebubekir Şimşek Seçildi

Çalıştayın son bölümünde, Platform Başkanlığı için seçim yapıldı. Platform Başkanlığına, iki dönem Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir dönem de oda başkanlığı olmak üzere 7 yıl görev yapmış olan YMM Ebubekir Şimşek oy birliği ile seçildi.