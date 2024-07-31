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"Enflasyon Düzeltmesinin Geçici Vergi Dönemlerinde Yapılmaması ve Mesleki Sorunların Çözümü" başlıklı miting, 1 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 14.00'te Ankara Anıtpark'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinden binlerce mali müşavirin katılması beklenen mitingde, enflasyon düzeltmesiyle ilgili yaşanan sıkıntılar ve mesleki sorunlar gündeme alınacak.

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Türkiye Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odaları Birliği ( TÜRMOB ), mali müşavirlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için bir miting düzenleyecek.

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