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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kuşadasıspor’da kiralık olarak forma giyen Malik Karaahmet, 16 maçta 6 gol kaydetmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2024-2025 sezonu çalışmaları kapsamında, Çankaya FK’nın forvet oyuncusu Malik Karaahmet’i 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Malik Karaahmet’e hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Aliağa FK , transfer çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, Çankaya FK’dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Malik Karaahmet ’i kadrosuna kattığını duyurdu. Aliağa FK, daha önce kadrosuna kattığı Eren Bayraktar, Muhammed Düzgüner, Muhammed Raşit Şahingöz ve Berk Ali Nizam’ın ardından, hücum hattını Malik Karaahmet ile güçlendirdi.

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