Bazı mesleklerin içi boşaltıldı. Gazetecilik gazeteler bir zamanlar ülkenin en güvenilir kurum ve meslek sıralamalarında en ön sırada yer alırken şimdilerde kimsenin güveni kalmadı.

Sokakta kime sorsanız, bu mesleği ciddiye almadan, “Gazeteciliği ben de yaparım..” yanıtını alırsınız.

Gazeteciliğin, eğitim, liyakat gerektiren, özveri isteyen, kalemine namusu gibi bakan, yaratıcı bir meslek olduğu unutuldu gitti bile.

İğneyi önce kendimize batırdım ki, çuvaldızı batıracaklarım hazır olsun.

Ekonomimizin ne halde olduğu herkesin malumu.

Şimdi sokağa çıkın ve sorun:

“Maliye Bakanı olabilir misin..” diye

Yüz kişiye sorun, 99’u “Nurettin Nebati yaptı, Mehmet Şimşek de yapıyorsa ben de yaparım” demezse ben bir şey bilmiyorum.

Peki vatandaşa bunu söyleten nedenler ne?

Hemen söyleyeyim.

Nasıl tanıttılar bize Mehmet Şimşek’i.

O gelirse öyle şeyler yapacak ki, Türk ekonomisi uçacak.

Enflasyon düşecek.

Döviz yerlerde sürünecek.

Geldi...

Peki bütün bunlar oldu mu?

Ne gezer.

Ekonominin yıldızı müthiş deha Şimşek, o kadar parlak fikirler üretti ki..

Mesela kimsenin aklına bile gelmeyecek bir parlak fikrini yazayım.

Eminim alkışlayacak ve “Allah’ım, bunu nasıl akıl etti” diyeceksiniz.

Tüm otomobil sahiplerinden Motorlu Taşıtlar Vergisini ikinci kez aldı.

Ödediğimiz vergiyi bize bir kez daha ödetti.

Bundan güzel fikir mi olur.

Sizin aklınıza gelir miydi, alınan vergiyi bir daha almak.

Bunun için Mehmet Şimşek zekası lazım.

Benzine, mazota her gün zam yaptı.

Sizin aklınıza gelir mi, benzine önce 2 lira zam yapıp ertesi gün 10 kuruş indirip, “Bakın benzini ucuzlattık” demek.

Bunun için ekonomi dehası olmak lazım.

Maaşına yüzde 37 zam yapılıp da maaşı değişmeyen bir emekli dünyanın neresinde var?

Sadece Türkiye’de. İşte bunu da Şimşek başardı.

“Emekliye yüzde 37 zam veriyorum” dedi, araya bir “Kök maaş” koydu 10 bin lira alan emeklinin maaşı yüzde 37 zam almasına rağmen yine 10 bin lirada kaldı.

Bunun için dahi olmak lazım. Maaşa zam yapıyorsun ama maaş artmıyor. Tüm matematik kurallarını alt üst etti Bakan Şimşek. Dünya ülkeleri kıskandı Şimşek’in bu zekasını.

150 lira olan yurt dışı çıkış harcını önce 3 bin lira diye duyurup, sonra bin 500 lira yaparak yüzde 50 indirdim diye hepimizi sevindirdi.

10 katı artan harç hiç birimize dokunmadı!

Bu da dehalık ürünü.

Hepsini yazarsam bu köşeye sığmaz ama sonuncusunu mutlaka yazmalıyım:

Garson bahşişlerinin de vergilendirilmesini istedi.

İşte dahilik bu!

Ülkenin ekonomik kurtuluşu garsonların bahşişindeymiş de haberimiz yokmuş.

Ama Şimşek bunu bulup ortaya çıkardı işte.

Var mı ülkede bunları akıl edebilecek bir başka kişi?

Sokaktaki insanlara, sıradan vatandaşa sorarsanız, “Sıkıştıkça vergiyi ben de artırırım, benzine mazota ben de zam yaparım vatandaştan paraları alırım ne var bunda. Bunun için ekonomi dehası olmaya ne gerek var” diyor

Bu yüzden de yüz kişiye sorsanız, 99’u “Ben de Maliye Bakanlığı yaparım bu ülkede” diyor.

Ama ben onlara katılmıyorum.

Kıskanıyorlar Mehmet Şimşek’in müthiş dehasını.

O yaptıktan sonra, “Ben de yapardım” demek kolay..

Allah aşkına samimi yanıt verin:

Siz Maliye Bakanı olsanız, vatandaşa ödediği vergiyi bir kez daha ödetmeyi, garson bahşişinden vergi almayı, benzine mazota her gün zam yapmayı akıl edebilir miydiniz?

Bunun için Mehmet Şimşek zekası lazım.

Bizim çapımız yetmez.

Kıskanmayın adamı…

GÜNÜN SÖZÜ

Vergileri artırarak, zam yaparak, ülke refaha kavuşmaz

Üretim, üretim, üretim