Maliye Bakanlığı, Türkiye'den yurtdışına çıkış harcını radikal bir şekilde artırmaya hazırlanıyor. İddialara göre, şu an 150 lira olan harç, yakın gelecekte 1000 ila 1750 lira arasında olacak şekilde yeniden düzenlenecek. Bu hamle, kamu gelirlerini artırmak amacıyla atılan adımların önemli bir parçasını oluşturuyor.

Yurtdışı Çıkış Harcında Dev İndirim

Maliye Bakanlığı, Türkiye'den yurtdışına çıkış harcını büyük ölçüde artırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Halihazırda 150 lira olan harç, yeni düzenlemeyle 1000 ila 1750 lira aralığında olacak şekilde yeniden belirlenecek. Bu durumda, harcın önceki haline göre artış oranı yüzde 566 ile yüzde 1066 arasında değişecek.

Ekonomi Yönetiminin Gelir Stratejisi

Maliye Bakanlığı'nın bu adımı, Türkiye'nin kamu gelirlerini artırmak ve ekonomik dengeyi korumak için aldığı önlemler arasında öne çıkıyor. Özellikle pandemi sonrası ekonomik toparlanma sürecinde, vergi ve harçlarda yapılan bu tür düzenlemeler önem taşıyor.

Harçların Geçmişi ve Değişimi

Yurtdışı çıkış harçları, 2018 yılında 15 lira iken Temmuz 2019'da 50 liraya, Mart 2022'de ise 150 liraya çıkarılmıştı. Şimdi ise harcın önemli bir artışla karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

Toplanan Gelirler ve Hedefler

Geçtiğimiz yıl toplam 1 milyar 311 milyon lira yurtdışı çıkış harcı tahsil edilirken, 2024 yılının başından itibaren ise bu rakam 427 milyon liraya ulaştı. Bu harçlardan elde edilen gelirlerin bir kısmı TOKİ'ye aktarılmakta.

Özel Durumlar ve İstisnalar

Harçtan muafiyet durumları arasında yurtdışında oturma izni bulunduranlar, ticari taşımacılık yapan araçların mürettebatı ve 7 yaş altındaki çocuklar bulunuyor. Bu gruplar, yurtdışına çıkışlarında harç ödemek zorunda değiller.