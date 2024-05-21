Hazine ve Maliye Bakanlığı, demir-çelik sektöründe yürüttüğü kapsamlı vergi incelemelerini tamamlamaya başladı. Sektördeki iki büyük firmaya yönelik incelemeler sonucunda yaklaşık 7 milyar liralık rekor ceza kesildi. Bu cezalar, sektörde vergi kaçakçılığı ve piyasa manipülasyonu ile mücadele konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Piyasa manipülasyonu ve haksız kazanç iddiaları

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı Vergi Müfettişleri tarafından yürütülen incelemelerde, firmaların demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozduğu, haksız rekabet yarattığı ve paravan şirketler aracılığıyla sahte faturalar düzenleyerek kamuyu zarara uğrattığı iddia ediliyor.

Maliye'den sektöre sıkı denetim

Maliye Bakanlığı, demir-çelik piyasasını kayıtlı hale getirmek ve haksız rekabeti önlemek için sektörü sürekli gözetim altında tutuyor. İnşaat demiri izleme sistemi gibi araçlarla üretimden son kullanıcıya kadar tüm süreç takip ediliyor. Ayrıca, büyük üretici firmalarda fiili sayımlar yapılarak vergi kaçakçılığının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Vergi kaçakçılığı ile mücadele devam edecek

Maliye kaynakları, demir-çelik sektöründeki vergi incelemelerinin devam edeceğini ve benzer cezaların diğer firmalar için de söz konusu olabileceğini belirtiyor.