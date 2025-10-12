Paketli içme suyu fiyatları tüketiciyi zorluyor. Maliyeti 3 TL olan 19 litrelik damacanalar, piyasada ortalama 150 TL’den satılıyor. Bazı markalarda fiyatlar 200 TL’ye yaklaşırken, depozito bedelleri 300 TL’ye kadar yükseldi.

Fiyatlar son bir yılda yüzde 50 arttı

İstanbul’da resmî tarife 19 litrelik damacana için 110 TL olarak belirlenmiş olsa da, eve teslim fiyatları 135 TL’den başlayıp bazı markalarda 190–195 TL’ye kadar çıkıyor. Son bir yılda fiyat artışları en az yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Depozito bedelleri yükseliyor

Boş damacana iadesi yapmayan müşterilerden bazı dağıtımcılar, 250–300 TL’ye kadar depozito talep ediyor. Bu durum, tüketicinin maliyetini daha da artırıyor.

Ambalaj ve dağıtım fiyatı yükseltiyor

Damacana suyunun içindeki suyun maliyeti 1,5–3 TL civarında hesaplanıyor. Fiyatın geri kalanı ambalaj, dağıtım, pazarlama ve hizmet bedellerinden oluşuyor. Nakliye ve personel giderleri sabit kalmasına rağmen fiyat artışı devam ediyor.

Uzmanlardan uyarı

Uzmanlar, suyun maliyetinin küçük bir kısmının hammaddeden kaynaklandığını, esas artışın lojistik ve marka giderlerinden kaynaklandığını belirtiyor. Artan fiyatların tüketici açısından sürdürülemez bir noktaya geldiğine dikkat çekiyorlar.