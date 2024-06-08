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Kadın üreticilere yönelik tarımsal eğitimler ve destekler artıyor

Kadın üreticilere yönelik tarımsal eğitimler ve destekler artıyor

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, turistik yerleri ziyaret etti, alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde zaman geçirdi.

Bodrum Cruise Port Limanı 'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1775 yolcu ve 743 personel bulunuyor.

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