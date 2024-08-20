Malta Bayraklı Marella Discovery Kruvaziyeri Marmaris'e Demir Attı

Malta bayraklı "Marella Discovery" kruvaziyeri, Mikanos Adası'ndan başladığı tur kapsamında Marmaris Cruise Port Limanı'na demir attı. Ana liman olarak Marmaris'i tercih eden dev gemi, ilçeye çoğunluğu İngiliz olan 1943 yolcu ve 748 personel getirdi.

Turistik yerler ilgi odağı oldu

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris’in tarihi ve turistik bölgelerinde keyifli vakit geçirdi. Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili, turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer aldı. Bazı yolcular ise Dalyan Kaunos turuna katılarak bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Bir sonraki durağı İstanbul

Marella Discovery'den ayrılan 1600 yolcu, Marmaris’teki otellerde bir hafta konaklayacak. Bu durum, Marmaris’in turizm sektörüne önemli bir katkı sağlarken, ilçedeki otellerin doluluk oranlarını da artırdı. Marmaris'ten gemiye binen 1921 yeni yolcu ise bir sonraki tura katılmak üzere hazırlandı.

Gece saatlerinde Marmaris Cruise Port Limanı'ndan demir alması planlanan "Marella Discovery" kruvaziyeri, rotasını İstanbul’a çevirecek. Marmaris’i ana liman olarak seçen kruvaziyer, ilçeye ekonomik anlamda da büyük katkı sağlamaya devam ediyor.