ROMA (AA) - Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Malta Türk Şehitliği'nde anma etkinliği yapıldı.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Malta'da başkent Valetta yakınlarındaki Marsa semtinde bulunan Türk Şehitliği'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, büyükelçilik yetkilileri, vatandaşlar ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Şen, anıta çelenk bıraktıktan sonra şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi.

Şen ve beraberindekiler daha sonra şehitlikteki kabirlere tek tek kırmızı karanfil bıraktı.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği'nde ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı görsellerden oluşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisi de açılacak.