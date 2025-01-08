Eğitimde fırsat eşitliği için önemli adım

Maltepe Belediyesi, ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelerin çocuklarına yönelik önemli bir destek duyurdu. Başkan Esin Köymen, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir kereye mahsus 5 bin TL maddi yardım verileceğini açıkladı. Bu destek, Süreyya Paşa Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen “Okul Arkadaşım Maltepe” projesi kapsamında sunulacak.

Eğitimde fırsat eşitliği

Başkan Köymen, bu adımın sosyal adalet mücadelesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, eğitimdeki fırsat eşitsizliklerini azaltmak ve daha güçlü bir toplum inşa etmek için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. “Bu destek, sadece maddi değil, aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliği sağlama adına atılmış önemli bir adımdır” dedi.

Başvuru koşulları ve süreç

İlçede ikamet eden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, ilkokuldan liseye kadar eğitim gören ve ailesinin gelir durumu belirli bir sınırın altında olan öğrenciler, internet üzerinden başvuruda bulunabilecek. Başvuru yapacak öğrenciler, devlet okulunda eğitim alıyor ya da vakıf/özel okullarda yüzde 100 burslu olarak okuyor olmalı.

Eğitim desteği, 2024-2025 eğitim yılının ikinci döneminde dağıtılacak.