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Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de artan hava sıcaklıklarının ardından orman yangınlarını önlemek amacıyla atlı polislerin de katılımıyla denetim yapıldı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ilçedeki ormanlarda çıkabilecek olası yangınları önlemek amacıyla denetim yaptı. Denetimlere atlı birlikler, Köpek Eğitim Merkezi Büro Amirliği ekipleri, özel harekat ekipleri, yunus ve toplum destekli polisler katıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. (DHA)