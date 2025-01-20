İstanbul Maltepe'de oto galeride pompalı tüfekle fotoğraf çekerken yaşanan talihsiz olayda, 17 yaşındaki Berat Işık hayatını kaybetti.
Olayın ayrıntıları
Olay, İstanbul’un Maltepe ilçesinde, Zümrütevler Mahallesi'nde saat 20:00 civarında meydana geldi. 16 yaşındaki M.A.Y.P. isimli çocuk, oto galeride pompalı tüfekle fotoğraf çekerken silah bir anda patladı. Tüfekten çıkan saçmalar, yanındaki 17 yaşındaki Berat Işık’a isabet etti. Işık, olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olay yerine intikal etti
Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak incelemelerde bulundu. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Berat Işık’ın cenazesi morga kaldırıldı.