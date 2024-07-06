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Adresteki aramalarda, 404 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 65 fişek, hassas terazi, cep telefonunun yanı sıra 48 bin 100 lira, 750 dolar ve 325 avro ele geçirildi.

Çalışma sonucu Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli S.B, Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili çalışma yapıldı.

İSTANBUL (AA) - Maltepe 'de, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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