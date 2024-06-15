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Uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 616 gram uyuşturucu ve 14 bin 130 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında Fındıklı'da şüpheli hareketlerde bulunan B.Ö. ve M.K'yi yakaladı.

İSTANBUL (AA) - Maltepe 'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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