Saldırı, dün gece saat 21.30 ile 22.00 arasında meydana geldi. Saldırgan, önce Mamak Belediyesi Başkanlık Binası’na geldi ve ardından yanında getirdiği pompalı tüfekle başkanlık binasının bitişiğindeki belediye binasına yaklaşık beş el ateş açtı. Bu saldırı sonucunda belediye binasının giriş katındaki camlar kırıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın kimliği ve saldırının nedeni ise henüz belirlenemedi.