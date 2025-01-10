Mamak Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanların kötü koşullarda tutulduğu ve katledildiği iddiaları, hayvanseverlerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Bir grup hayvansever, Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile görüşmek için belediye binasına geldi, ancak görüşme talepleri reddedildi.

"Koşullar değişmedi!"

Grup adına açıklama yapan Zühre Tepe, “Mamak Barınağı'nda nöbet başlattık. Ancak bir ay geçmesine rağmen verilen sözler tutulmadı ve korkunç koşullarda hiçbir iyileşme yapılmadı” dedi.

Hayvanseverler, 15 Aralık 2024 tarihinde belediyeye ait hayvan barınağında hayvanların aç bırakıldığı ve birbirlerini yediğini iddialarını öne sürerek tepkilerini dile getirmişti.