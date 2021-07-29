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Rize'de sel felaketi
İzmir Foça'da sabah
İzmir'in simgeleri su damlalarına yansıdı
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Manavgat alev alev yandı
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Galeriler
Manavgat alev alev yandı
İzmir'in simgeleri su damlalarına yansıdı
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