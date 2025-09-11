Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen tutuklandı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde belediyeye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, çıkarıldıkları sulh ceza hâkimi tarafından tutuklandı.
İstanbul'da havalimanında gözaltına alınmıştı
Şükrü Sözen ve kardeşi, 1 Temmuz’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmış, ardından geniş güvenlik önlemleriyle Manavgat Adliyesi’ne sevk edilmişti.
Soruşturma süreci
Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Sözen kardeşler, sulh ceza hâkimi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Partiden istifa etmişti
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından, Şükrü Sözen 16 Temmuz’da CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu.