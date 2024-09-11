Antalya’nın Manavgat ilçesinde 24 gün önce serinlemek için girdiği Köprüçay ırmağında akıntıya kapılarak kaybolan 23 yaşındaki Ahmet Yıldız’ın bulunması için arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Olayın detayları

18 Ağustos tarihinde, Manavgat’ın Karabük Mahallesi’ndeki Köprüçay ırmağında serinlemek amacıyla suya giren Ahmet Yıldız, aniden meydana gelen akıntıya kapılarak kaybolmuştu. O tarihten bu yana yapılan arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Arama faaliyetleri yeniden başlatıldı

Bu kapsamda, arama faaliyetleri yeniden yoğunlaştırıldı. Köprüçay’da başlatılan operasyon, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, Jandarma Komando ve Asayiş ekiplerinin yanı sıra, Antalya AFAD ve Side Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından yürütülüyor. Ayrıca, Ankara’dan getirilen sualtı görüntüleme cihazları da arama çalışmalarında kullanılıyor.

Arama çalışmalarına toplamda 32 personel katılıyor.