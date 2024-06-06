Manavgat’ın Ahmetler Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Gazipaşa'da konuşulan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait İHA tarafından rutin kontrol sırasında tespit edilen yangına havadan ateşleme helikopterleri ile karadan ise Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahaleye başlandı.

Yangına dört helikopter, iki uçak, sekiz arazöz, iki su ikmal aracı, iki ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle ilk etapta müdahale edildi.

Yangının kontrol grupları için yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.