Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangın ihbarının alınmasının ardından bölgeye hızlıca yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, yangına 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.